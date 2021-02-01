شرطة دبي تنظم دورة المتحدث الرسمي في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية للمتحدث الرسمي في «إكسبو 2020»، والتي تأتي ضمن خطة التدريب الداخلي لموظفي شرطة دبي بهدف الاستعداد للحدث العالمي وتعزيز كفاءة المتحدثين في التعامل مع وسائل الإعلام بمهنية عالية.وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع رئيس فريق الإعلام والتواصل في قطاع الدعم والإسناد «أن الدورة تهدف إلى تنمية المهارات العملية في التعامل مع مختلف وسائل الإعلام بطريقة مهنية وحرفية عالية».

ومن جانبه، قال العميد خالد شهيل: «إن الدورة التدريبية للمتحدث الرسمي تُجسد الحرص على الجهوزية لدى شرطة دبي في مجالات العمل الشرطي والأمني لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية وتحسين مستوى الخدمات الإعلامية المقدمة في فعاليات إكسبو 2020».

وأضاف العميد شهيل: «إنه تم إنجاز 50% من الدورة التدريبية التي ستستمر على عدة مراحل، وتم تنفيذ مرحلتين منها في «نوفمبر وديسمبر من العام الماضي»، إضافة إلى المرحلة الثالثة الحالية بمعدل 48 ساعة تدريب، فيما بلغ إجمالي عدد المتدربين 28 متدرباً من مختلف القطاعات».

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