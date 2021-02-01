«المساهمات المجتمعية» ومؤسسة الإمارات تُعززان العمل التطوعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت هيئة المساهمات المجتمعية -معاً ومؤسسة الإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى خلق بيئة تطوعية كفؤة تُعزز منظومة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي.

وشهد حفل التوقيع الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة الإمارات، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية -معاً، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات.

وأكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة الإمارات أن المذكرة تسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجهتين وتدعم جهودهما الحثيثة في المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التطوعية المشتركة المستهدف إنشاؤها في إمارة أبوظبي.

قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «سعداء بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً لتحقيق أهداف العمل التطوعي والمشاركة التطوعية التخصصية في أبوظبي، كونه يعزز التنسيق لتصميم وتقديم برامج تدريب متخصصة للمتطوعين».

تعاون

وأكدت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة الإمارات، إذ تجمعنا مبادئ وأهداف مشتركة تصب في مصلحة العمل التطوعي فضلاً عن دورها الرائد في تشجيع الشباب على الابتكار».

شراكة

أوضح سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «الخطوة تؤكد على التزام هيئة معاً وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات على تأسيس منظومة فعالة للعمل التطوعي، بهدف التصدي للتحديات الاجتماعية».

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