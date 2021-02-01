أبوظبي تطلق شراكات جديدة لتنمية المواهب تكنولوجياً

المصدر: أبوظبي- وام

عقدت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، شراكتين جديدتين مع مؤسستين أكاديميتين رائدتين هما: منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، وكلية INSEAD الشرق الأوسط لتنمية المواهب في أبوظبي، لجذب قدرات علمية وتكنولوجية جديدة إلى مجتمعها التقني المتنامي.

ويقوم احتضان أبوظبي للتكنولوجيا والابتكار إلى حد كبير على تنمية المهارات المحلية، وجذب أفضل المواهب من حول العالم لمواكبة تحول الإمارة الرقمي.

وستستفيد كل مؤسسة من خلال شراكات Hub71 الأكاديمية الجديدة من شبكة شركاء منظومة التكنولوجيا والمرشدين الخبراء لدعم الطلاب والخريجين، بالإضافة إلى حصول شركاتها الناشئة على أولوية الوصول إلى برنامج Hub71 للحوافز، وتشمل الشراكات المفيدة للطرفين أيضاً ورش عمل في مجال الابتكار، وبرامج مشتركة وفعاليات وهاكاثون، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مكاتب العمل المشتركة WeWork x Hub71 في Hub71، كما سيتم تسهيل توظيف المتخرّجين وحصولهم على فرص تدريب في شركات Hub71 الناشئة وقالت حنان هرهرة اليافعي، الرئيسة التنفيذية لـ Hub71: «ستزود شراكاتنا مع المؤسسات الأكاديمية عالمية المستوى الطلاب ورواد الأعمال بالأدوات اللازمة، لتطوير مهاراتهم الرقمية ومعارفهم وخبراتهم التكنولوجية، حتى نخرّج الجيل القادم من رواد الأعمال ».

مواهب

قال بيتر زمسكي، بروفسور الاستراتيجية والابتكار في Eli Lilly، نائب العميد، عميد الابتكار في INSEAD: «يسعدنا كوننا كلية إدارة أعمال معروفة على مستوى العالم العمل على تنمية المواهب ودعم التحول الرقمي والابتكار في أبوظبي، بالتعاون مع Hub71، فستتيح هذه الشراكة فرصاً هائلة لمجتمع INSEAD وتمكّن أفراده من التعاون والتواصل مع منظومة ديناميكية من المبتكرين ».

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