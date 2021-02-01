حمدان بن محمد بطل التحديات وعاشق المركز الأول

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

حقق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ملهم الفرسان وعاشق التحدي، العديد من الإنجازات في مختلف الرياضات خاصة في الفروسية.

ويتمتع سموه بمميزات متفردة، ورؤية استراتيجية نهلها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي تتلمذ على يديه، واكتسب منه الكثير من الصفات القيادية.

ولم تأتِ إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من فراغ، إذ دخل سموه إلى بطولات القدرة المحلية والعالمية، بفضل قدراته العالية وتمرسه، حيث تمكن من الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة والتي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014. كما توج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014. بالإضافة إلى تحقيق سموه للقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مرتين على التوالي.

كما حقق سموه العام الماضي إنجازاً جديداً تمثل في الفوز بلقب النسخة الثانية من «كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة» والذي أقيم في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولم تمنع سموه مشاغله العديدة من المشاركة بسباقات القدرة، ودعم الفرسان وتوجيههم لتطوير مستواهم، وتحقيق أروع الإنجازات محلياً وعالمياً.



فارس التحديات

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فارس التحديات الصعبة، إذ انتزع سموه أرفع الألقاب، وما فوز سموه ببطولة أوروبا في كومبين 2005، إلا أبلغ دليل على ذلك، حيث استطاع انتزاع اللقب بجدارة في اللحظات الحاسمة عند خط النهاية، كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مهرجان سموه للقدرة، والذي يقام سنوياً في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، والذي ينقسم إلى 4 سباقات، وهي سباق السيدات، سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، سباق «اليمامة» للأفراس، وكأس ولي عهد دبي للقدرة.

نبوغ مبكر

وظهر نبوغ الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مبكراً، منذ بلوغه سن الثامنة، وبعد صقل مهاراته واكتساب المزيد من الخبرة، كان ظهوره الأول على ساحة سباقات القدرة في موسم 94 ـ 1995، حيث احتل المركز الثامن، ثم حل خامساً في البطولة الثانية.

وواصل سموه عروضه الرائعة في سباقات القدرة، حيث خطف الأضواء في سباقات التحدي الصحراوي الرابع للقدرة، في 15 أبريل 1995، مقدماً عرضاً قوياً وموهبة في ركوب الخيل، واحتل المركز الرابع، برغم صغر سنه، كما واجه فرساناً يفوقونه خبرة. وأظهر سموه نجومية مبكرة في منطقة الوثبة في 15 يناير 1998، خلال مشاركته في سباق القدرة والتحمل، كأصغر المشاركين سناً، واحتل سموه المركز الرابع آنذاك، ممتطياً صهوة الجواد «برق»، بفارق 25 ثانية عن البطل.

اليوم الوطني

وانتزع الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في يوم 3 يناير 2002، لقب سباق كأس اليوم الوطني للقدرة لمسافة 120 كم، ممتطياً صهوة الجواد «متعود»، وقاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 6.08.34 ساعات. وفي 31 يناير 2002، توج سموه بطلاً لسباق سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم لمسافة 120 كم، مسجلاً زمناً قدره 5.23.50 ساعات. ونال سموه في 21 مارس 2002، لقب بطولة كأس العالم /‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الإمارات 2002 للقدرة لمسافة 130 كيلومتراً، بمشاركة 159 فارساً من أبرز الفرسان في العالم.

إنجازات عربية

حقق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إنجازاً تاريخياً، يسجل في تاريخ سباقات القدرة العربية، عندما تمكن من الفوز في 3 سباقات متتالية بجدارة واقتدار، وكانت البداية بالفوز بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 160 كيلومتراً في 16 فبراير 2008.

وفي الخامس من مارس 2008، توج سموه بلقب بطولة كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، وأثبت سموه جدارته وريادته بهذه الإنجازات المشرفة. كما توج الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في يوم 16 فبراير 2008، بطلاً لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في دورته التاسعة.

واحتفظ الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب كأس ملك البحرين للقدرة للعام الثاني على التوالي، عندما توج بطلاً للسباق في مارس 2009، بمشاركة 41 فارساً وفارسة، كما احتفظ سموه بلقب مونديال القدرة العسكرية، عندما فاز بلقبه في سيح السلم مارس 2014، وكان سموه فاز باللقب الأول في البحرين 2012. ويعد هذا إنجازاً عالمياً مشرفاً، حيث قدم سموه عرضاً رائعاً مع الجواد «عقاب».

تشهد الميادين العربية، للفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإنجازاته الباهرة الحافلة بالألقاب والذهب، حيث حقق فوزاً رائعاً في يوم 5 مايو 1999، عندما انتزع لقب سباق تدمر للقدرة في سوريا، لمسافة 120 كيلومتراً، وامتطى سموه صهوة الجواد «فيرموث».

المضامير العالمية

كما لم تغب إنجازات سموه في المضامير المحلية والعالمية، إذ يعتبر سموه من أبرز مالكي الخيول وسطر بحروف الذهب اسمه في أغلى سباقات الخيل وأصعبها في العالم، وفي كل مرة يفوز فيها بلقب أو كأس، يتعزز رصيده الكبير من الألقاب والأمجاد.

ووضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصمة كبيرة في الفروسية، وتقدمت خيول سموه الصفوف ونالت الألقاب، أبرزها عبر «برنس بيشوب» في الشوط الرئيسي على لقب كأس دبي العالمي 2015، و«بالاس بيير» الذي حقق العام الماضي لقب سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «بري جاك لو ماروا» في فرنسا، ليتوج بعدها بلقب جائزة خيول الثلاث سنوات خلال حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز