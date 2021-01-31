92% التحول الإلكتروني بخدمات محاكم رأس الخيمة خلال 2020

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشفت محاكم رأس الخيمة، عن ارتفاع نسبة تحول الخدمات إلى إلكترونية 92% بمجموع 283 خدمة خلال 2020 بنسبة زيادة بلغت 62% مقارنة بالعام 2019، ووصلت نسبة التبني للخدمات الإلكترونية 75%، فيما بلغت نسبة النمو في عدد المشتركين في الخدمات 146%.

جاء ذلك خلال استعراض فريق التحول الرقمي بدائرة محاكم رأس الخيمة، التقرير السنوي للعام 2020، الذي تضمن مجمل الإنجازات والمشاريع المنفذة ومؤشرات الأداء على مستوى جميع الإدارات، والجهود التي بذلت خلال العام 2020 وتحديداً خلال جائحة كورونا، وآلية العمل في تحويل كافة الخدمات عن بعد، والتي أسهمت في استمرارية الأعمال بالمحاكم، وتعزيز المبادرات والإنجازات الرقمية، ودورها في تفعيل التحول الرقمي بمختلف مجالات العمل بالدائرة، والتي انعكس أثرها على جودة تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين.

وقال المستشار أحمد الخاطري: دأبت دائرة محاكم رأس الخيمة وبناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بوضع الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي والتي تعتمد محاور استراتيجية التقاضي عن بعد ومحاكم بلا ورق وإسعاد المتعاملين ودعم استراتيجيات الدولة والإمارة، حيث تميزت المحاكم خلال العام الحالي بتوفير خطة الاستجابة السريعة لاستمرارية كافة خدماتها القضائية والتوثيقية دون توقف إنجاز أية معاملة خلال جائحة فيروس كورونا والاستمرارية بالعمل على مدار العام، الأمر الذي يؤكد قوة البنية التحتية الرقمية لدائرة المحاكم، ودورها في تحويل التحديات إلى فرص.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة التعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية الشريك الاستراتيجي والداعم للمحاكم والجهود المتميزة من فرق العمل والكوادر القضائية والإدارية لتحقيق أهداف التحول الرقمي الاستراتيجية، ووضع خطط منهجية ومدروسة لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وأضاف: اشتمل التقرير السنوي لفريق التحول الرقمي للعام 2020 على العديد من الإنجازات، حيث أطلقت المحاكم 107 خدمات إلكترونية جديدة، وإنجاز 26 مشروع تحول رقمي جديداً لدعم جميع محاور التحول الرقمي من أنظمة وخدمات إلكترونية وذكية ومبادرات ربط، فيما بلغ عدد طلبات التحسين والتعديل المنجزة 56 طلباً.

وأكد الخاطري، أن هذه الإنجازات قد أثمرت في حصول دائرة المحاكم على المركز الأول في كل من الخدمات الإلكترونية وتعامل الدائرة مع جائحة «كوفيد 19» خلال استبيان سعادة المتعاملين الذي أجراه برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي للعام 2020.

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