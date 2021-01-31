الإمارات تقدم 220 ألف جرعة لقاح كورونا في يوم واحد

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع أن اليوم " الأحد" شهد تقديم 220 ألف جرعة لقاح " كوفيد- 19 " و هو أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد منذ انطلاقة الحملة الوطنية لتقديم اللقاح.

و أشاد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بجهود القائمين على الحملة و خط الدفاع الأول و المشاركين فيها و ثمن الوعي المجتمعي الذي كشف عن معدن شعب الإمارات الأصيل و المقيمين على أرضها مؤكدا أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح #كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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