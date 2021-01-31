الشارقة الخيرية: مركز غسيل الكلى وفر أكثر من 4680 جلسة خلال 9 أشهر

المصدر: الشارقة - وام

كشفت جمعية الشارقة الخيرية، أن مركز غسيل الكلى الخيري التابع لها، تمكن منذ افتتاحه في منتصف أبريل من العام الماضي، حتى منتصف يناير الجاري، من تقديم 4686 جلسة غسيل، بتكلفة 3.5 ملايين درهم، إلى جانب أعداد أخرى من المرضى المستفيدين المسجلين بمختلف المستشفيات والجهات الصحية على مستوى الدولة، والذين تكفلت الجمعية بعلاجهم.

وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: «إن مركز غسيل الكلى، ثمرة عطاء المحسنين، ودعمهم المستمر لمسيرة العمل الخيري، ويعكس سخاء شعب الإمارات بمواطنيه ومقيميه، وتطلعهم للمساهمات الخيرية والإنسانية». مضيفاً أن المركز يمثل تجربة رائدة في مجال العمل الصحي الخيري، حيث تتوفر به أحدث الأجهزة المتخصصة في غسيل الكلى.

نهج

وأكد ابن خادم، أنه تنفيذاً لتوجيهات مجلس الإدارة، فإن الجمعية مستمرة في نهجها، بمزيد من التوسع في حجم مشاريعها الصحية، بما يخدم الكثيرين من المستحقين، فالعمل الخيري لا يُختزل في تسلم تبرعات المحسنين وتسليمها لمستحقيها فحسب، بل أصبحت الجمعية من خلال مركز غسيل الكلى، مركزاً للعطاء المتجدد، حيث إن ثمرة الدرهم الذي وضعه المتبرع، يستمر عطاؤه للمستحقين بشكل دائم ومتجدد، ومن هذا المنطلق، فإن رؤية الجمعية، ترمي إلى مزيد من التوسع في هذا المشروع، ليضم الكثيرين من الفئات المستحقة.

أجهزة

ودعا ابن خادم المحسنين من المؤسسات والأفراد، إلى الاستمرار في تقديم تبرعاتهم، حيث تعتزم الجمعية رفع حجم أعداد الجلسات المقدمة لمستحقيها، موضحاً أن المركز في وقته الحالي، يضم 8 أجهزة غسيل، ويستقبل يومياً نحو 16 مريضاً لتلقي جلسات غسيل الكلى.

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