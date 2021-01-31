"طرق دبي" تطلق 106 مبادرات لخطة التبني الرقمي لخدماتها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت هيئة الطرق والمواصلات مواصلتها تنفيذ خطة خارطة تطوير الخدمات الذكية على القنوات الرقمية للفترة 2020 – 2022، حيث تتضمن الخطة 106 مبادرات ذكية، وذلك ضمن الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة في تحقيق الريادة في التحول الرقمي وتحقيق الريادة في إسعاد الناس.

وقال أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن خطة 2020 – 2022 تهدف إلى تحويل جميع خدمات الهيئة المقدمة للمتعاملين إلى ذكية من خلال قنواتها الرقمية، بالإضافة إلى إجراء تحسينات على الخدمات الرقمية المتوفرة حالياً وذلك عبر تنظيم ورش عصف ذهني افتراضية لمعرفة متطلبات القطاعات والمؤسسات في الهيئة من جهة، وأفكار واقتراحات الجمهور ووضعها في قالب تنسيقي واحد يلبي جميع الاحتياجات بشكل ممنهج، مؤكداً أن تبني هيئة الطرق والمواصلات "رقمنة" خدماتها وصل إلى أكثر من 95 %، والذي أسفر عن ارتفاع مؤشر سعادة ورضا المتعاملين إلى أكثر من 96%، وانخفاض معدل ملاحظات الجمهور إلى 30%.

وأضاف: إن أهم المشاريع الرقمية التي تم تنفيذها مبادرة توفير تنبيهات لمستخدمي المواقف لدفع أو تجديد التعرفة على تطبيقات الهيئة الذكية، ومبادرة المسح الضوئي لرُخص القيادة ومُلكيات المركبات لتوفير الوقت والجهد في عملية إدخال البيانات المطلوبة عند التسجيل وكذلك تقليل الأخطاء المحتملة، ومبادرة استلام المتعاملين إشعارات للمتعاملين بنتيجة فحص المركبات التي تتضمن رابطاً لموقع الهيئة الإلكتروني لتحميل الملف، موضحاً أن من ضمن المشاريع الجاري العمل على تنفيذها خلال شهر فبراير المقبل مبادرة تسجيل وتفعيل بطاقة سالك للمركبات التي لا تحمل لوحات أرقام الدولة، وكذلك مبادرة التجديد التلقائي لدفع تعرفة المواقف عبر الهواتف الذكية لتجنيب المستخدم أي مخالفات.

وأشار محبوب، إلى أن الخطة الموضوعة للفترة 2020 – 2022 ستحقق قفزة نوعية في التبني الرقمي لخدمات الهيئة، الأمر الذي يواكب مبادرة حكومتنا الرشيدة المتمثلة بـ"المدينة الذكية"، فضلاً عن تحقيق الغاية الاستراتيجية الأولى "دبي الذكية"، والثالثة "إسعاد الناس"، والسابعة "تميز هيئة الطرق والمواصلات".

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