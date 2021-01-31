9.503 ملايين تعداد سكان الإمارات بنمو 15% في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع أعداد سكان الدولة إلى 9 ملايين و503 ألف و738 نسمة في نهاية العام 2019، بزيادة قدرها 1.46%، مقارنة بنحو 9 ملايين و366 ألف و828 نسمة في نهاية 2018.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة اليوم الأحد، أن الذكور استحوذوا على النصيب الأكبر من إجمالي عدد السكان بنسبة 66.3% أو ما يعادل 6 ملايين و302 ألف و724 نسمة، فيما بلغت حصة الإناث نحو 33.7% أو ما يوازي 3 ملايين و201 ألف و14 نسمة.

وبحسب الإحصائيات، زاد عدد السكان بنحو 15% أو ما يعادل 1.239 مليون نسمة على مدار 10 سنوات حيث صعد من 8 ملايين و264 ألف و70 فرد في 2010، ووصل إلى 8.394 ملايين في 2011 و8.526 ملايين في 2012 و8.661 ملايين في 2013، و8.798 ملايين في 2014، و8.938 ملايين في 2015، و9.121 ملايين في 2016، و9.304 ملايين في 2017، و9.366 ملايين في 2018.

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