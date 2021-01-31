محمد بن راشد يعتمد نتائج تصنيف مراكز الخدمات الحكومية

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، نتائج تصنيف مراكز خدمة المتعاملين في الحكومة الاتحادية، معلناً سموه تصدر وزارة الداخلية التفوق الحكومي.

وقال سموه في حسابه على تويتر" اعتمدنا اليوم نتائج تصنيف النجوم لمراكز الخدمات الحكومية حيث تم تقييم قنوات الخدمات الحكومية الذكية .. وتصدرت وزارة الداخلية كعادتها في التفوق الحكومي .. كل التهنئة لأخي الشيخ سيف بن زايد.. عام 2020 أثبت صحة نظرتنا في إطلاق حكومة جميع خدماتها رقمية قبل 8 أعوام من اليوم ..".

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