الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: 732 مليوناً لمشروعات رفع التخزين والضخ لمحطة أم القيوين

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن منظومة متكاملة من المشروعات الخاصة بقطاع المياه ترتبط بمشروع محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، تتمثل في: مشروعات رفع السعة التخزينية وزيادة طاقة الضخ، وذلك من خلال إنشاء 3 مراكز للتوزيع، وإنشاء محطة للضخ بالخريجة، وتوسعة محطة ضخ البريرات بتكلفة إجمالية تصل إلى 732 مليون درهم.

وفصّل صالح لـ«البيان» المشاريع وهي: مركزا توزيع الخريجة والغيل في رأس الخيمة بسعة إجمالية 200 مليون جالون وتكلفة 577 مليون درهم، بالإضافة إلى مركز توزيع الحليو في عجمان سعة 40 مليون جالون وتكلفة تبلغ 70 مليون درهم، ويتزامن معها مشروع إنشاء محطة للضخ بالخريجة بتكلفة 60 مليون درهم، وتوسعة محطة ضخ البريرات بتكلفة 25 مليون درهم.

وقال صالح إن معظم مشروعات الهيئة في قطاع المياه ذات طبيعة استراتيجية بهدف المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي التي أقرتها الحكومة للعام 2036، وأهمها مشروع محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، ومشروعات رفع السعة التخزينية للمياه، ومجموعة من مشروعات تمديد الخطوط وتوسعة الشبكات في كل المناطق التابعة للهيئة بشمال الإمارات.

وأضاف إن مشروع محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين هو مشروع استراتيجي يتم من خلاله تنفيذ منظومة متكاملة من المشروعات الخاصة بقطاع المياه، حيث من المقرر أن تبدأ المحطة الأكبر من نوعها في المنطقة الإنتاج الفعلي نهاية عام 2021 بطاقة تبلغ 50 مليون جالون يومياً، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع عند استكمال بقية مراحله إلى 150 مليون جالون يومياً، تقام المحطة على مساحة 250 ألف متر مربع، وتتكلف نحو 2.2 مليار درهم.

مشروعات

وتابع: تعمل الهيئة في المرحلة الراهنة على عدد من مشروعات تمديد خطوط النقل والتوزيع في كل المناطق التابعة لها بالإمارات، من بينها 3 خطوط نقل من محطة تحلية المياه الجديدة، أحدها إلى مركز توزيع الخريجة بطول 42.5 كم ويتكلف 214 مليون درهم، والثاني إلى مركز توزيع أم القيوين بطول 32 كم وتكلفة 130 مليون درهم، والثالث إلى منطقة بطين السمر بطول 15 كم وتكلفة 40 مليون درهم، إلى جانب عدد من مشروعات تمديد الخطوط الأخرى مرتبطة بالمحطة الجديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو المليار درهم.

تخطيط

وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى أنه بخلاف محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين والمشروعات المرتبطة بها على النحو المبين أعلاه، تخطط الهيئة لتنفيذ بعض المشروعات الأخرى خلال الفترة المقبلة، من بينها عدد من مشروعات خطوط النقل والتوزيع الجديدة وتوسعة للشبكات القائمة في مختلف المناطق الشمالية، يبلغ عددها 7 مشروعات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 210 ملايين درهم.

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