جمعية الصحفيين تشيد بمكرمة محمد بن راشد بناء مقرها بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

أشاد عبد الرحمن نقي البستكي أمين السر العام لجمعية الصحفيين بالمكرمة السخية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص أرض بمساحة 1915 متراً مربعاً، وتكلفة بناء بـ20 مليون درهم لتغطية تكاليف الإنشاء المعماري والتجهيزات الخاصة بالمقر الإداري للجمعية في دبي وتم إنجاز90% من إنشاء المبنى الجديد، ومن المتوقع تسليمه نهاية مارس المقبل. وقال البستكي في حديث لقناة الفجيرة الفضائية: مهم جداً أن يكون هناك تنظيم مهني يجمع الصحفيين في الدولة، وحسب التغيرات التي طرأت في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 16 أبريل عام 2019 أصبحت الجمعية تضم أيضاً الإعلاميين في الإذاعة والتلفزيون والعاملين في المواقع الإلكترونية المرخصة طبعاً جميعهم محررون أو إذاعيون أو مصورون حسب النظام الأساسي الجديد.

وأشار إلى أن قبول العضوية في الجمعية حسب لائحة النظام الأساسي الذي يحدد شروط وقبول العضوية وهي: العاملون في المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو مكاتب الصحف ووكالات الأنباء الخارجية التي لها مكاتب في الدولة أو الإذاعة والتلفزيون والمواقع الإلكترونية المرخصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز