إرشادات للمشاركة في «جائزة محمد بن راشد للمياه»

المصدر: دبي - البيان

قدمت اللجنة الفنية التابعة لمؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مجموعة من النصائح والإرشادات لتسهيل مشاركة المؤسسات البحثية والأفراد في الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح المياه.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»، التزام المؤسسة بتقديم كافة مقومات الدعم لأعمال البحث والتطوير الهادفة لإيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة من أجل إنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، سعياً منها إلى تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في استحداث حلول للتحديات التي تواجهها المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.

من جانبه، أشار محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، إلى أن «المؤسسة تشترط على المشاريع المشاركة إثبات جودة وسلامة المياه المنتجة والسعة الإنتاجية وفقاً للعوامل ذات الصلة مثل نوعية مياه المصدر والظروف البيئية والقيود الفنية، وأنظمة التعقيم، ومتطلبات التشغيل والصيانة».

ولتعزيز فرص الفوز بالجائزة، نصحت اللجنة الفنية برئاسة المهندس ناصر لوتاه عضو مجلس الأمناء المشاركين بالتأكد من استيفاء طلبات التسجيل لكافة الشروط المطلوبة، إضافة إلى إبراز دور الطاقة المتجددة في إنتاج المياه، وعرض تقييم الأثر البيئي الذي سيحققه المشروع من حيث إنتاج المياه أو تحليتها أو تنقيتها أو إدارتها. كما تنصح اللجنة بتسليط الضوء على الوفورات المالية التي سيحققها المشروع من خلال تحليل تكلفة دورة الحياة وتوضيح فترة الاسترداد ومعدل العائد الداخلي. كذلك يتعين التركيز على الجوانب الإبداعية وشرح العمليات والتقنيات والنهج المطبق، علاوة على إبراز أمثلة ناجحة عن مشاريع أثبتت كفاءتها في إنتاج المياه ويمكن إعادة تنفيذها في مكان آخر، وتقديم شرح عن احتياجات السوق وإبراز سهولة الاستخدام. إضافة إلى ذلك، ينبغي تحديد المعنيين مثل الشركاء والرعاة والمتعاملين والجمهور أو المستخدمين النهائيين. كما يمكن التركيز على الجانب التوعوي والمعلومات والمعارف الهادفة لرفع مستوى وعي المعنيين، والتعريف بخطط تحسين المشاريع المستقبلية.

وتشترط «سقيا الإمارات» توفير مياه آمنة صالحة للشرب تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، إلى جانب الالتزام باللوائح والمعايير، إضافة إلى ذلك، خصصت المؤسسة جملة من الشروط المحددة لكل فئة من فئات الجائزة:

مشاريع مبتكرة

يجب أن يكون المشروع المقدّم مشروعاً مبتكراً وتجارياً أو جاهزاً لكي يكون تجارياً (أي أنه تجاوز المرحلة التجريبية) مع إثبات نتائج قابلة للقياس وأن يكون المشروع قيد التشغيل لمدة 3 أشهر على الأقل كحد أدنى قبل إغلاق باب استقبال الطلبات. يمكن أن يشتمل المشروع على نظام واحد أو مجموعة من الأنظمة التي تطبقها نفس الشركة في مواقع مختلفة. يجب أن يثبت المشروع استخدام الطاقة المتجددة فقط لإنتاج المياه الآمنة الصالحة للشرب، إضافة إلى توضيح الابتكار من حيث السعة الإنتاجية، والقيود الفنية، وأنظمة التطهير، ومتطلبات التشغيل والصيانة، تحسين الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. ويجب أن تتوافق فوائد المشروع مع متطلبات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتوفير المياه في الحالات غير الطارئة، أي أنها توفر على الأقل 30 لتراً للشخص يومياً.

بحث وتطوير

يجب أن يكون المشروع المقدّم نموذجاً أولياً أو نموذجاً تجريبياً أوحلاً مطبقاً مبتكراً مع إثبات نتائج قابلة للقياس ويجب أن يكون المشروع قد تم تطويره وتنفيذه دون الاستعانة بطرف ثالث بهدف استخراج مياه صالحة للشرب وآمنة من مصادر طبيعية.

شروط

يجب أن يكون المشروع نظاماً أو نظاماً ادارياً مبتكراً لتقديم المساعدات الطارئة من خلال توفير مياه نظيفة وآمنة صالحة للشرب للمجتمعات المتضررة جراء أزمات معلنة عالمياً مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث المأساوية.

ويمكن أن يتكون المشروع من نظام واحد أو مجموعة من الأنظمة التي تطبقها نفس الشركة في مواقع أو مجتمعات مختلفة، ويمكن تنفيذه في غضون 48 ساعة.

ويجب أن يكون قد تم تنفيذ المشروع ميدانياً في إحدى حالات الطوارئ وأثبت قدرته على مساعدة 1000 شخص محتاج على الأقل من خلال توفير المياه لهم أثناء المراحل الأولى الحرجة من تقديم المساعدات الإنسانية.

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