مركبات تشغل حرم الطريق تهرّباً من التعرفة المرورية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

رصدت «البيان» ظاهرة صف مركبات بالتوازي مع حرم الطريق للجسور الأربعة «الشيخ زايد، الشيخ خليفة بن زايد، والمقطع، والمصفح»، وذلك أثناء دخول وخروج المركبات تجنباً للتعرفة المرورية، والتي تفعل في أوقات الذروة من الساعة 7.00 وإلى 9.00 صباحاً، و5.00 وإلى 7.00 مساء والمقدرة بـ 4 دراهم أثناء عبور المركبة الواحدة خلال هذه الأوقات، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ما يؤدي إلى ازدحام حرم الطريق بالمركبات، ويعتبر مخالفاً لقواعد السير والمرور، التي تخصص هذا الحرم لعبور مركبات الإسعاف والشرطة أو الوقوف الاضطراري.

ويأتي صف هذه المركبات بغرض تجنب رسوم التعرفة المرورية في حال دخول وخروج هذه المركبات، عبر البوابات قبل بداية تطبيق الرسوم أو نهاياتها بدقائق، فسائقو المركبات عند العبور قبل نهاية التاسعة صباحاً بدقائق، ونفس الحال عند السابعة مساء يفضلون الانتظار على حرم الطريق لدقائق عدة تجنباً لاحتساب هذه الرسوم عبر بوابات التعرفة المرورية.

وكان مركز النقل المتكامل التابع لدائرة بلديات أبوظبي قد فعل رسوم التعرفة المرورية 2 يناير الماضي، وشدد على أهمية التسجيل في نظام التعرفة المرورية «درب» تجنباً للوقوع في المخالفات، مع الإشارة إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة، يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كونه رصيداً في حسابه.

وأوضح المركز أن قائمة المخالفات تشمل 100 درهم للمركبة غير المسجلة عند عبور البوابة للمرة الأولى، بعد انتهاء فترة السماح وهي 10 أيام عمل، من تاريخ المرور دون تسجيل المركبة، وعند عبور المركبة نفسها للمرة الثانية فإن المخالفة تحتسب بقيمة 200 درهم، كما تحتسب مخالفة ثالثة بقيمة 400 درهم بعد كل مرة عبور بعد المرة الثانية، وأشار المركز إلى أنه في حال نفاد الرصيد أو المحفظة المالية فإن مخالفة تطبق بقيمة 50 درهماً للمركبات التي لا تحمل لوحة تابعة لإمارة أبوظبي، وتحتسب بعد 5 أيام عمل.

تخطيط

وأوضح مركز النقل المتكامل أن تطبيق نظام التعرفة المرورية يمنح مستخدمي الطرق فرصة لتنظيم أوقاتهم وتخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل .

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