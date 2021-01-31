الشامسي يترأس الاجتماع الأول للجنة القيادة العليا بشرطة الشارقة 2021

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة الاجتماع الأول للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة 2021، الذي عقد بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام والمديرين العامين، وأعضاء اللجنة من كبار الضباط بشرطة الشارقة.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، واستعرض ما تم إنجازه في النصف الأول من العام الماضي، كما تمت مناقشة أهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في دعم جهود القيادة.‎

أمن

وأعرب القائد العام لشرطة الشارقة عن شكره لأعضاء اللجنة والحضور من الإدارات، ومراكز تقديم الخدمة بشرطة الشارقة، بمناسبة حصول إمارة الشارقة على المركز السادس ضمن قائمة المدن الأكثر أمناً في العالم بنسبة ‏‏83.5% في مؤشر الشعور بالأمان، موجهاً بضرورة الاستمرار بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني .

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