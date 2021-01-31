إقبال على تلقّي لقاح «كورونا» في البيت متوحّد بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة فاطمة حسين علي مدير الطب الوقائي في أم القيوين لـ(البيان) أن المراكز المخصصة لإعطاء لقاح (كوفيد 19) تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين والمقيمين بالإمارة وخصوصاً قاعة البيت متوحد، ما يدل على ثقافة المجتمع ووعيه في ما يتعلق بتلك الأمراض، مبينة أن التطعيمات بشكل عام تعد من أفضل التدخلات الطبية على مر العصور للوقاية من الأمراض المعدية، أما في ما يخص لقاح الكوفيد - 19، فهو تطعيم فعال وآمن يقدم مناعة مكتسبة للجسم ضد (كورونا)، كما أن الإمارات تعد من الدول السباقة لتقديم ذلك التطعيم بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين فيها، ومنذ بداية تقديم خدمة التطعيم شهدنا إقبالاً كبيراً من فئات المجتمع كافة، داعية فئات المجتمع كافة إلى الإقبال على المراكز الصحية وأخذ اللقاح حتى نعود إلى الحياة الطبيعية، أي ما قبل (كوفيد 19)، لأن التطعيم يعد الطريقة الوحيدة التي سوف تساعدنا على التغلب على هذا الوباء.

فحوص

وأضافت إن خدمة التطعيمات ضد (كوفيد 19) تقدم في أم القيوين في قاعة البيت متوحد والمراكز الصحية في الإمارة وفي خيمة الفحص الوطني، أما الفحوص، فتتوافر في مركز الطب الوقائي للمخالطين فقط وذويهم وفي المستشفى، كما أن التطعيم آمن وفعال، ويوصى به لأصحاب الأمراض المزمنة.

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