أبوظبي تحدّث إجراءات دخولها من داخل الدولة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، أمس، عن تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي حسب نوع فحص «كوفيد 19» تعزيزاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية لاحتواء العدوى، والحد من انتشار الفيروس، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم غد.

واعتمدت اللجنة الاستمرار في السماح بدخول الإمارة من داخل الدولة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)، والاستمرار باعتماد إجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR إضافي في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية.

فيما حدثت اللجنة الإجراءات المتعلقة بدخول إمارة أبوظبي بفحص الليزر (DPI)، إذ اعتمدت اللجنة السماح بالدخول خلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص الليزر بدلاً من 48 ساعة، على ألا يستخدم فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليتين، وهو ما يمكن إثباته من خلال تطبيق الحصن.

اعتماد

كما اعتمدت اللجنة أنه في حال استخدام فحص الليزر لدخول الإمارة، والبقاء في الإمارة لأكثر من 48 ساعة فيتعين إجراء فحص PCR في اليوم الثالث، وفي حال البقاء 7 أيام متتالية أو أكثر فيتعين إجراء فحص PCR في اليوم السابع.

وتطبق هذه الإجراءات على كل سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن، ويتعين عليهم اتباع البروتوكول الخاص بهم.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع، لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث إن عدم الالتزام بالإجراءات المحددة قد يعرض المخالفين إلى الغرامة والمساءلة القانونية.

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