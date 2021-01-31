فتح باب التجنيس للمستثمرين والموهوبين.. قرار تاريخي

قال الكاتب الروائي الفلسطيني عامر طهبوب: ربما يكون هذا القرار الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو قرار جريء ويصب في صلب المصلحة الوطنية والمستقبلية للدولة، ويجعل صوت «الندّاهة» التي تقف على قمة «مونمارت» في باريس، أو على الجسر الذهبي في استوكهولم، أو على جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو، ليس أعلى من صوت «نداهة» تقف لمناداة الشباب العرب المبدعين الحالمين من نوافذ برج خليفة، أو على جسر الشيخ زايد، أو على مرتفعات سلسلة جبال الحجر. إنه قرار حكيم، يقول إن الإمارات جاذبة ليس فقط لأصحاب المال، ولكن أيضاً لأصحاب العقول والإبداعات والمواهب، تجعلهم يطمئنون إلى مستقبلهم ويحققون أحلامهم على أرض وطن تصبح أرضهم، ووطن أبنائهم. إنه قرار يقول إننا نستوعب الآخر لا للإقامة فقط، ولكن ليشاركنا أحلامنا مواطناً، له ما له، وعليه ما عليه.

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