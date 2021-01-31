خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس زيمبابوي

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى ايمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، وذلك في وفاة شقيقته وعدد من الوزراء وسفير جمهورية زيمبابوي لدى دولة الإمارات إثر إصابتهم بفيروس «كوفيد 19».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس ايمرسون منانغاغوا.

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