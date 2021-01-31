إلزام موظفي حكومة رأس الخيمة بفحص مسحة الأنف كل 7 أيام
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، التعميم رقم 3 لعام 2021، في شأن تعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 19، ويتم العمل بالتعميم، اعتباراً من 7 فبراير، لحين صدور موجهات أخرى، في ضوء متغيرات الوضع الصحي في الدولة .ونص التعميم، أنه يتعين على جميع موظفي حكومة رأس الخيمة، إجراء فحص مسحة الأنف «بي سي آر» كل 7 أيام، وذلك على نفقة الموظف الخاصة «إن وجدت التكلفة»، ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد 19، كما يستثنى الموظفون الحاصلون على تقرير شهادة طبية.
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