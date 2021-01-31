«صحة دبي» تبدأ التطعيم بلقاح «سينوفارم» اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدء التطعيم بلقاح «سينوفارم» المضاد لــكوفيد - 19، وذلك في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة للسيطرة على كوفيد - 19.

3 مراكز

وأكدت الهيئة على لسان الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد - 19 في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة ستخصص من اليوم ثلاثة مراكز صحية، وهي: (ند الحمر، والطوار، والمنخول)، لتطعيم المواطنين والمقيمين كافة ممن هم فوق (60 سنة) وحاملي إقامة دبي، من القوائم المسجلة مسبقاً. ولفتت الخاجة إلى أن الهيئة ستتوسع في حملة التطعيم بلقاح سينوفارم في المرحلة المقبلة، ضمن سلسلة الوقاية من كوفيد - 19 التي تتبناها، وفي إطار جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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