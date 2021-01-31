عمار النعيمي يعتمد دليل إجراءات مبادرة تمكين الأيتام

المصدر: عجمان - وام

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، دليل إجراءات مبادرة «تمكين» استناداً للقرار رقم /‏‏2/‏‏ لسنة 2020 الصادر بشأن استحداث مبادرة «تمكين الأيتام»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القاضية باستحداث تلك المبادرة التي تضمن لليتيم مواجهة أعباء الحياة والعيش بكرامة.

ويهدف اعتماد سياسات ونظم مبادرة تمكين الأيتام في إمارة عجمان لتتمكن من تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها على أكمل وجه.

أهداف

وتتضمن بنود دليل إجراءات التمكين للأيتام في إمارة عجمان بعد التعريفات أهداف واختصاصات المبادرة والمساهمة في تحقيق المبادئ الإنسانية السامية من خلال تنظيم وإدارة عملية رعاية الأيتام بالجمعيات الخيرية، كي تتحول إلى نظام متكامل لتمكين الأيتام وفق أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين الجمعيات الخيرية في عجمان ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، والمحافظة على أموال الأيتام واستثمارها وتنميتها، بما يحقق أعلى العوائد عليها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وإبراز دور الشركاء الاستراتيجيين في مساندة العمل الاجتماعي من خلال المساهمة في دعم مبادرات التمكين والتأهيل النفسي والمعنوي لليتيم، لمواجهة الصعاب المترتبة على فقد أحد الوالدين أو كليهما.

كما تتضمن الأهداف والتخصصات تسهيل الاندماج الكامل لليتيم في المجتمع، بما يضمن عدم عزلته وعدم الإحساس باليتم، وتوفير البيئة الاجتماعية الصالحة لليتيم للمعيشة والعمل والاستمرار في الحياة، وتوفير فرص التعليم الكافي أو على الأقل المؤهل لنيل الفرص الوظيفية، وتوفير التدريب والتأهيل المناسبين للترقي أو التقدم في العمل، وتقديم الدعم الاقتصادي والمادي اللازم لليتيم، وتوثيق الصلة بين المبادرة ومثيلاتها بالدولة بهدف متابعة المستجدات والتطورات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال العمل المشترك، وأية اختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المبادرة.

وخوّلت بنود دليل مبادرة «تمكين» مجلس تنسيق العمل الخيري بالإشراف على تنفيذ ما جاء بهذا الدليل بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في إمارة عجمان وأفرع الجمعيات الأخرى من خارج الإمارة، ودعم عملية التحول التدريجي للجمعيات من الكفالة إلى التمكين، وتوفيق أوضاعها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الدليل للتوائم مع ما جاء به.

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