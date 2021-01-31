كهرباء الشارقة تنجز تطوير محطتي توزيع جهد 33 كيلوفولت في كلباء

المصدر: الشارقة- البيان

أنجزت إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تطوير وترقية محطتي توزيع الحصن، ومربع19 بجهد 33 كيلوفولت في مدينة كلباء، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية لتعديل الشبكات، بتكلفة تجاوزت 10 ملايين درهم، بهدف تعزيز وتقوية الشبكات في مدينة كلباء، وشملت عملية التطوير استبدال وإضافة محولات وتركيب مكثفات ومفاتيح كهربائية جديدة.

وصرح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بأن الهيئة تعمل على توفير أفضل الخدمات لسكان مدينة كلباء، ومواكبة المشروعات التطويرية، التي تشهدها المدينة وتوفير البنية التحتية لمشروعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفق خطة زمنية محددة وبأفضل المواصفات الفنية وتطبيق أحدث تكنولوجبا، مشيراً إلى أن المشروعات التطويرية ستشمل كل المناطق في مدينة كلباء، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأوضحت المهندسة موزة الزعابي مديرة إدارة كهرباء ومياه كلباء أن تنفيذ مشروع تطوير وترقية محطتي التوزيع بكلباء يهدف لتحقيق الاستقرار والثبات لشبكة الكهرباء واستيعاب الحمولات الإضافية، وتضمن التطوير في كل محطة، استبدال عدد 2 محول (10MVA ) بثلاثة محولات جديدة ( 15 MVA) وتركيب مكثفات كهربائية، كما تم استبدال المفاتيح الكهربائية القديمة بأخرى جديدة، مع إضافة مغذيات كهربائية.

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