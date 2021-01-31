منح 550 مزرعة شهادة «أبوظبي جاب» المعتمدة عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

منحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 550 مزرعة شهادة «أبوظبي جاب»، النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب»، والذي يطبق معايير جودة الإنتاج الزراعي لضمان سلامة وأمان الغذاء والإدارة المستدامة للبيئة، والمحافظة على صحة العاملين على إنتاجه وفق أسس مستدامة للممارسات الزراعية، حيث يتم منح المَزارع التي تطبق هذه المعايير شهادة معتمدة عالمياً.

وتمثل المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» الدفعة الأولى من المزارع المستهدفة، ضمن برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة، حيث تخطط الهيئة لتأهيل نحو 1500 مزرعة حتى نهاية عام 2022، بواقع 500 مزرعة سنوياً، واعتمادها كونها مزارع تطبق المعايير الخاصة ببرنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب».

من جانبه قال مبارك على القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «هدفنا هو استدامة قطاع الزراعة مع تعزيز متطلبات السلامة الغذائية والبيئية في إمارة أبوطبي»، موضحاً أن شهادة «أبوظبي جاب» هي الشهادة المحلية، التي تدعم مزارعي أبوظبي لإنتاج محاصيل بجودة عالية ووفق أفضل الممارسات العالمية، التي تضمن جودة المنتج وسلامته.

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