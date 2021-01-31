بلدية العين تنجز تأهيل الحدائق العامة بتكلفة 39 مليون درهم

المصدر: العين - وام

أنجزت بلدية مدينة العين متمثلة بقطاع وسط المدينة ما نسبته 100% من مشروع تأهيل الحدائق العامة في مدينة العين، خلال سنة 2020 بتكلفة إجمالية بلغت 39 مليون درهم.

ويندرج هذا المشروع ضمن خطة البلدية في تأهيل الحدائق العامة في مدينة العين، التي تعد متنفساً طبيعياً، وتأتي من ضمن أولويات البلدية لتطوير المرافق العامة في المدينة.

استدامة

وقال المهندس سلطان المصعبي مهندس عام صيانة في بلدية مدينة العين: إن البلدية تسعى من خلال مشروع تأهيل الحدائق العامة لتحقيق استدامة الحدائق والمرافق الخدمية والمحافظة على جمال مدينة العين لتواكب رؤية إمارة أبوظبي.

وأضاف، إن المشروع يهدف إلى زيادة كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمار في الأصول، وتخطيط البنية التحتية والمرافق المتكاملة بناء على احتياجات المجتمع وخطة بلدية العين لجعل مدينة الواحات مدينة مستدامة وصديقة للمشاة ورياضة المجتمع، التي تعزز رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز السياحة الداخلية في الدولة.

وأوضح أن البلدية حققت نسبة إنجاز للمشروع بلغت 100%، والذي وصل المرحلة النهائية من مراحل أعمال المشروع التي تضمنت توفير واستبدال بعض أصول الحدائق على سبيل المثال وليس الحصر ألعاب الأطفال وأعمدة الإنارة والكراسي والمظلات وبرادات المياه، بالإضافة إلى إنشاء وتأهيل دورات مياه وإضافة اللوحات الإرشادية لهذه الحدائق والمنتزهات.

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