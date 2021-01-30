«دار البر» تطلق حملة موسعة لبناء المساجد حول العالم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية «دار البر» حملة موسعة لجمع التبرعات واستقطاب الدعم لصالح بناء المساجد في المناطق المحتاجة بدول عديدة حول العالم، تحت شعار «بيتك في الجنة».

وقال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، إن مشاريع بناء المساجد تحظى باهتمام خاص من قبل الجمعية التي تبذل جهودا كبرى ودؤوبة في تنفيذها وتحويلها إلى واقع حي وفق الشروط والضوابط الشرعية وتعمل على خروجها في أفضل مستوى وأجمل حلة.

وأكد المهيري أن مشاريع بناء المساجد تسجل دائما إقبالا واسع النطاق من قبل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة في ظل الأجر العظيم عند الخالق تبارك وتعالى لبناء «بيوت الله» وعمارتها ورعايتها وخدمتها وهي من أكثر مشاريع الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية التي تحظى بالإقبال والتجاوب والتفاعل ومن أكبرها في حجم الإيرادات على مدار العقود الماضية.

وأشار المهيري إلى أن «دار البر» تمنح بناء المساجد اهتماما خاصا ورعاية استثنائية ترجمة لتعاليم وقيم ديننا الحنيف في إطار التقيد بسياسة الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة لتكون صروحا للعبادة وللدعوة المستنيرة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومنارات للتسامح والتعايش والمحبة ونشر القيم الإيجابية وترسيخ الاعتدال والوسطية..مضيفا أن «دار البر» تعطي الأولوية لتشييد المساجد في المناطق الأكثر حاجة إليها في قارتي أفريقيا وآسيا مبينا أن بناء المساجد يخضع لإجراءات دقيقة ومشددة ورقابة مالية وإدارية مستمرة عن كثب لضمان تحقيق أهدافها وتسخير أموال المحسنين وأهل الخير والمتبرعين في تجسيد المقاصد الشرعية والأهداف السامية من وراء تشييدها.

وناشدت جمعية دار البر الأهالي والمحسنين ورجال الأعمال والمؤسسات المساهمة في دعم الحملة الخيرية والتبرع لصالح بناء المساجد في سبيل تحقيق أهداف الحملة وعمارة «بيوت الله» استجابة لتعاليم ديننا الحنيف.

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