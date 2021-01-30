راشد النعيمي يطّلع على أعمال ومخططات مشروع تطوير منطقة البستان 8 بعجمان

المصدر: عجمان - وام

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على استمرارية العمل بمخططات دائرة البلدية، لإنجاز مشروع تطوير منطقة البستان 8، في ليوارة، والتي تعد أهم المناطق الحيوية، وأكثرها تميزاً في مركز المدينة، وعلى مقربة من الشاطئ، والمشاريع السياحية القائمة على الكورنيش.

وتأتي هذه الجهود لتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة، والالتزام بتوصيات المخطط الحضري الاستراتيجي عجمان 2040.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن دائرة البلدية والتخطيط، تسعى بشكل دائم ودؤوب، لتطوير وتأهيل الأحياء القديمة في الإمارة، وإمدادها ببنية تحتية متكاملة، وتوفير كافة مقومات الرفاهية والعيش الرغيد، والارتقاء بكافة مناطق الإمارة، لتكون مدينة عصرية وشاملة، تلبي كافة المتطلبات والاحتياجات للسكان والزوار والسياح والمستثمرين.

وأوضح أن الدائرة أعدت خطة تطويرية، تغطي كافة مناطق الإمارة، وعليه، ارتأت إعادة النظر في أهداف وآليات تطوير الأحياء القديمة، في ضوء التجارب السابقة، والدراسات المقارنة، والتي تم الاستفادة منها في المشروع الحالي، حيث سيعمل المشروع على تحقيق أقصى استفادة من القيمة الاقتصادية والحضرية، وربطها بالواجهة البحرية، ومركز مدينة عجمان، وزيادة جاذبيتها، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وتنوع استعمالات الأراضي.

وقال إن المشروع سيسهم في تعظيم الثروة العقارية، من خلال زيادة الكثافة والمساحة البنائية، وتعزيز جودة الحياة وجاذبية المنطقة، حيث ستعمل الكفاءات المؤهلة والفئات العاملة على زيادة مساحات استعمالات الأراضي التجارية ومتعددة الاستعمال، والمرافق المجتمعية، وتحقيق تكامل استعمالات الأراضي مع منطقة مركز المدينة والواجهة البحرية، وتحسين الصورة البصرية للمنطقة، من خلال توفير تصميم مبانٍ حديثة، وتحسين الحركة الداخلية، من خلال إلغاء السكك والشوارع غير النظامية، بالإضافة لتطوير الشوارع الداخلية، وزيادة المساحات.

من جانبه، قدم الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، شرحاً مفصلاً عن المشروع، متطرقاً لأهداف المشروع ورؤيته ومراحل العمل به، وآخر المستجدات لتطوير المنطقة، والتي تعد في قلب أكثر مناطق عجمان تميزاً في مركز المدينة، وعلى مقربة من الشاطئ والمشاريع السياحية القائمة على الكورنيش.

وثمّن جهود فريق العمل، الذي وضع معايير واضحة لتصنيف الأحياء القديمة واعتمادها، كما حدد الممكنات والتحديات، من خلال دراسة الوضع الراهن للمنطقة، موضحاً أن العمل سيجري على قدم وساق، لإحداث التطوير المنشود من خلال تحسين الحركة الداخلية، بالإضافة لزيادة ارتفاعات المباني، نتيجة لزيادة المساحات وتوسعة الشوارع.

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