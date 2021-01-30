اهتمام إعلامي عالمي بمنح الجنسية الإماراتية لبعض الفئات

المصدر: دبي- سيد صالح

اهتمت وسائل الإعلام العالمية، بشأن منح الجنسية الإماراتية لبعض الفئات من الوافدين، استناداً لعدد من الضوابط والشروط، ووصفته بأنه تحقيق لحلم المقيمين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن هذا الاتجاه الجديد لمنح الجنسية للوافدين، سيمنح الدولة قيمة مُضَافة.

وتناولت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، الخبر باهتمام، وجاءت تغطيتها للخبر، تحت عنوان «حُلم المقيمين؟ الإمارات تفتح طريق الجنسية أمام المواهب الأجنبية». وذكرت الصحيفة أن القرار يسهم في تحفيز اقتصاد الإمارات.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن القرار يتيح للوافدين الذين سيحصلون على جنسية الإمارات، أن يحتفظوا بجنسياتهم الأصلية.

وذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن القرار يُعَد بمثابة تحول هام، في ما يتعلق بمنح الجنسية للمقيمين.

واهتم «راديو فرنسا الدولي»، بالقرار الجديد، ووصفه بأنه خطوة نادرة في دول الخليج العربي، وأضاف أن من شأنه المساهمة في ازدهار الإمارات.

وقالت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية، إن القرار يُعَد امتداداً لسياسة أكثر مرونة، بدأت حكومة الإمارات في انتهاجها خلال الفترة الأخيرة، حيال تأشيرات الإقامة للوافدين.

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