جمعية الصحفيين تشيد بمكرمة محمد بن راشد بناء مقرها بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

أشاد عبد الرحمن نقي أمين السر العام لجمعية الصحفيين بالمكرمة السخية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص أرض بمساحة 1915 مترا مربعا، وتكلفة بناء بـ20 مليون درهم لتغطية تكاليف الإنشاء المعماري والتجهيزات الخاصة بالمقر الإداري للجمعية في دبي.

وقال عبد الرحمن نقي البستكي في حديث لقناة الفجيرة الفضائية:إن جهود الصحفيين تُوجت في وطننا العزيز بتأسيس جمعية الصحفيين في يناير من عام 2000، وقد تم إشهار الجمعية رسمياً بالقرار الوزاري رقم (588) بتاريخ 30/9/2000، بعد سنوات من الجهد لإيجاد منبر مدني يجمع في عضويته العاملين بصحافة الإمارات؛ للارتقاء والنهوض بالمهنة والعاملين فيها وللدفاع عن مصالح وحقوق الصحفيين، وإيجاد قناة تعبر عنهم وتتحدث باسم جموعهم أمام مؤسسات الدولة كافة، والأهم من كل ذلك العمل على تعزيز مفاهيم حرية الصحافة بما يتفق والأسس المجتمعية لدولة الإمارات .

وبين نقي أنه تم انجاز أكثر من 90% من انشاء المبنى الجديد، ومن المتوقع تسليمه نهاية مارس المقبل .

دور بناء

وقال نقي، أن دور الجمعية الارتقاء والنهوض بالمهنة والعاملين للدفاع عن مصالح وحقوق الصحفيين بالغضافة إلى الدورات التدريبية وورش العمل لصقل الأداء المهني للصحفيين كما تشارك في المؤتمرات الخارجية لإكساب الخبرة للصحفيين خاصة الشباب وضرورة الاحتكاك الخارجي.

وأكد نقي، نحن نطور دائما في خبرات الصحفيين فالآن انتقلنا إلى عصر الإعلام الرقمي في ظل جائحة كورونا وكانت الريادة للإعلام المحلي في نقل الاخبار دون توقف والعمل عن بعد لوجود الإمكانيات المتوفرة من الوسائل التكنولوجية التي تسهل عمل الصحفيين.

وشدد أمين السر العام لجمعية الصحفيين أن حرية الصحافة هي بضوابط في ظل ميثاق عمل الشرف الصحفي الذي نعمل في اطاره فالصحفي له حقوق النشر وعليه واجبات التحقق من مصادر المعلومات الموثقة فهنا إعلام البناء والتطور لا إعلام الهدم لذلك الإعلام عليه دور كبير في البناء والاستقرار والتطور.

دعم

وأوضح نقي، ندعم الكوادر المحلية الوطنية للانخراط في العمل الصحفي، والصحفي المواطن عليه عبء كبير الآن في تحمل رسالة الاعلام فالتوطين في الإعلام نراه في كافة الصحف من رؤساء الأقسام والمحررين في كافة الوسائل الإعلامية بالدولة ونحن نرعى الصحفيين المواطنين بضرورة حضورهم المؤتمرات والدورات التدريبية الداخلية والخارجية.

وأشار نقي إلى سعي الجمعية لتعزيز الروابط بين العاملين في الحقل الصحفي بالدولة مع زملائهم على المستوى العربي والدولي فالجمعية عضو في الإتحاد العام للصحفيين العرب والإتحاد الدولي للصحفيين ونشارك في كافة الأنشطة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي وفي عام 2019 نظمت الجمعية زيارة للمؤسسات الصحفية والاعلامية بالقاهرة شارك فيها ممثلين من أغلب المؤسسات الصحفية بالدولة وذلك لمدة أسبوع، وكان برنامج ناجح.

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