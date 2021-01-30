جمعية الصحفيين الإماراتية تنعى الكاتب الصحفي عبيد طويرش

المصدر: البيان الإلكتروني

ينعى مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية الكاتب الصحفي الأستاذ عبيد سلطان طويرش رئيس تحرير صحيفة الاتحاد سابقاً، مدير عام دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين بالإنابة، الذى وفاته المنية صباح اليوم في جمهورية ألمانيا بعد معاناته مع المرض.

ويعد الأستاذ عبيد طويرش، أحد الإعلاميين البارزين في مسيرة الصحافة الإماراتية ويمتلك خبرة طويلة في هذا الصدد، وساهم في دفع مسيرة صحيفة «الاتحاد»، حيث بدأ حياته المهنية كصحفي محررا في قسم الاخبار الخارجية الذي كان يرأسه آنذاك الراحل الاستاذ عبدالعال الباقوري عندما كان الاستاذ خالد محمد أحمد المدير العام ورئيس التحرير في مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع...

بعد ذلك انتقل الى الشؤون المالية والإدارية مشرفا على إدارة التوزيع حقق خلالها العديد من النجاحات ... ثم عاد للعمل في قسم التحرير ولكن في مكتب جريدة الاتحاد في دبي قبل ان ينتقل ليصبح مديرا لمكتب جريدة الاتحاد في الشارقة... ومن هناك بدأت مسيرته الفعلي في درب العمل الصحافي حيث اشرف على العمل الصحفي في مكتب الشارقة لعدة سنوات...

كانت بداية الفقيد مع الإعلام في العام 1980بعد أن تخرج من جامعة بغداد في العام 1979 تخصص سياسية واقتصاد، حيث التحق بالعمل في صحيفة الاتحاد والتي كانت مؤسسة مستقلة في ذلك الوقت "مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع" وبدأ محرراً في القسم السياسي، ثم تولى مسؤولية إدارة التوزيع ثم مديرا للشؤون المالية والإدارية في المؤسسة، وتولى مسؤولية مكاتب الاتحاد في دبي ثم الشارقة.

و في عام 1991م تولى عبيد سلطان طويرش منصب مدير التحرير... وفي العام 1996م تولى رئاسة التحرير واستمر حتى العام 1999 حيث تم دمج مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع مع هيئة إذاعة وتلفزيون أبوظبي تحت اسم (مؤسسة الإمارات للإعلام).

وفي بداية التسعينات، عندما انتقل الراحل الى ابوظبي، أصبح مديرا للتحرير ثم رئيسا للتحرير في جريدة الاتحاد بالمركز الرئيسي في أبوظبي حتى نهاية مسيرته كصحفي في "مؤسسة الامارات للإعلام" آنذاك.. والراحل عبيد سلطان طويرش عضو في جمعية الصحفيين الإماراتية، رقم 144، كما أنه شارك في العديد من الفعاليات الاعلامية مثل فعاليات جائزة دبي للصحافة والندوات الإعلامية التي نظمتها جريدة الاتحاد طوال العقود الماضية...

أهم الانجازات في خلال ترؤسه صحيفة الاتحاد:

أشرف على إصدار العديد من الملاحق اليومية والأسبوعية التي تصدر مع العدد اليومي، كالملحق الاقتصادي، والملحق الرياضي وملحق المنوعات "الوان".. وكذلك الملاحق الأسبوعية مثل الملحق الاجتماعي والديني حديث الجمعة وملحق "واحة الاتحاد".

شارك الفقيد بجدارة ومهنية في تغطية العديد من الاحداث التي عصفت بالمنطقة منها احداث ضرب ناقلات النفط إبان فترة الحرب العراقية-الإيرانية، حيث أشرف على تغطية الاخبار المتعلقة بضرب واحتراق ناقلات النفط التي كانت تتعرض للهجوم في مياه الخليج العربي القريبة من المياه الاقليمية لدولة للإمارات...

كما أشرف الفقيد على شراء مطبعة جديدة لصحيفة الاتحاد. وفي شهر مارس 1996 كانت الاتحاد أول جريدة محلية في الدولة تصدر نسخة إلكترونية على الإنترنيت.

مؤلف كتاب قضايا من اعماق الوطن في عام 1986.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

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