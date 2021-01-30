الموت يغيب الكاتب الصحافي الإماراتي عبيد طويرش

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

غيب الموت صباح اليوم الكاتب الصحافي عبيد طويرش الذي لقي ربه في جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد رحلة علاج استمرت 3 أشهر، مخلفاً وراءه حزناً عميقاً وسط كل معارفه.

ويعد عبيد طويرش، أحد الإعلاميين البارزين في مسيرة الصحافة الإماراتية ويمتلك خبرة طويلة في هذا الصدد، حيث شغف، رحمه الله، بالعمل الصحفي فتميز به ممارسةً وإدارةً، وتدرج في المهنة بعد تجربة ميدانية من محرر حتى مدير تحرير لمدة عامين في صحيفة الاتحاد بعدها رئيساً لتحرير الصحيفة في العام 1996.

وشغل طويرش، رحمه الله، مدير دائرة التخطيط العمراني في أم القيوين في العام 2007، ثم مدير أعمال بلدية أم القيوين منذ العام 2013، وهو آخر منصب شغله حتى وافته المنية.

وطويرش شخصية فريدة تشربت الأصالة العربية وعشقت الانتماء للوطن، كما أنه صحافي أحب المهنة وأخلص لها فرفعته إلى أعلى مناصبها، حيث واجه مسؤولياتها بهمة ونشاط، وتمكن من إدخال نظام التحرير الإلكتروني في صحيفة الاتحاد.

ترك طويرش، رحمه الله، إرثاً كبيراً، وبصمة واضحة وذكرى طيبة وسط من عمل معه سواء في ميدان الصحافة أو في العمل العام، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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