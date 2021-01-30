أهم تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية الإماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من التعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وجاء في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية، أنه:

يجوز منح الجنسية الإماراتية لفئات محدده تتضمن المستثمرين وأصحاب المهن التخصصية مثل الأطباء والمتخصصين والعلماء وأصحاب المواهب مثل المخترعين والمثقفين والفنانين والموهوبين.

جواز منح الجنسية لأفراد وأسر هذه الفئات والتي تضم الزوجة والأبناء والسماح بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى.

تعهد مكتسب الجنسية بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسيه يحملها.

آلية الحصول على الجنسية من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسية عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية للإمارات، ومجلس الوزراء بناء على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية.

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