طرق دبي تنجز 60% من أعمال مشروع تطوير محور الخوانيج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 60% من أعمال مشروع تطوير محور شارع الخوانيج، الذي يتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة على شارعي الخوانيج والعمردي، وتنفيذ 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارع الخوانيج وشارع العمردي، فيما بلغت نسبة الإنجاز في النفق على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان 82%، حيث انتهت الشركة من الأعمال الإنشائية للقسم المغلق من النفق، والعمل جارٍ في تنفيذ الجدران الإستنادية للنفق في القسم المفتوح، ويتوقع اكتمال جميع الأعمال، وافتتاح النفق أمام الحركة المرورية في شهر مارس المقبل.

وبلغت نسبة الإنجاز في الجسر المؤدي لمنطقة العوير 60%، بعد تركيب أجزاء الجسر مسبقة الصنع فوق شارع الإمارات بالاتجاه من أبوظبي إلى الشارقة، والعمل جارٍ في تركيب الأجزاء المتبقية من الجسر جهة العمردي، ومن المتوقع استكمال تركيب القطع نهاية الشهر الحالي، وبعدها استكمال الأعمال الإنشائية للجسر، ومن المخطط افتتاحه أمام الحركة المرورية في نهاية شهر مارس المقبل.

تعزيز محاور الربط

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير محور الخوانيج، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتعزيز محاور الربط بين إمارتي دبي والشارقة من خلال تطوير الطرق العمودية التي تربط بين شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد وصولا إلى شارع المطار، واستيعاب النمو الحالي والمتوقع في الحركة المرورية خلال السنوات القادمة، ويسهم المشروع عند اكتماله في خفض زمن الرحلة من شارع الإمارات إلى شارع الشيخ محمد بن زايد من 25 دقيقة إلى 9 دقائق، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان (دوار الخوانيج) من 330 ثانية إلى 45 ثانية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 8000 مركبة في الساعة إلى 16000 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي، بعد تحويله من دوار إلى تقاطع سطحي من 120 ثانية إلى 60 ثانية.

وأضاف: يشمل المشروع تنفيذ نفق على شارع الخوانيج عند تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 680 متراً، وسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية لتأمين نقل حر وآمن للحركة المرورية على شارع الخوانيج، وتطوير الدوار القائم على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي ليصبح تقاطعا محكوما بإشارات ضوئية، وتطوير التقاطع بين شارع العمردي وشارع الإمارات، عبر إنشاء جسر علوي فوق شارع الإمارات باتجاه منطقة العوير بطول 201 متر، وسعة مسارين في كل اتجاه، كما يتضمن المشروع إنشاء جسر للمشاة بالقرب من آرابيان سنتر على شارع الخوانيج، إلى جانب رصف قرابة 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارعي الخوانيج والعمردي، وتنفيذ بعض التحسينات على ثلاثة تقاطعات على شارع الجزائر عبر تحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، إلى جانب الأعمال المتعلقة بالمشروع مثل الإنارة، وتصريف مياه الأمطار، واللوحات المرورية، وتخطيط الطرق، وأعمال الحمايات المتعلقة بسلامة الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة افتتحت في شهر نوفمبر الماضي التقاطع السطحي المحكوم بإشارات ضوئية عند تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وساهم هذا الافتتاح في تخفيض الكثافة المرورية وتحسين مستوى الخدمة بالمقارنة مع الدوار سابقا بنسبة 40%، كما افتتحت قبل ذلك التقاطع السطحي بين شارعي الخوانيج والعمردي، وكذلك التحسينات على التقاطعات على شارع الجزائر في منطقة الورقاء وبالقرب من موقع أبتاون مردف ومجمع شروق وغروب مردف.



محاور مساندة

يأتي تنفيذ مشروع تطوير محور شارع الخوانيج، بعد إنجاز الهيئة وافتتاح جميع مراحل مشروع تطوير شارع المطار الذي شمل تطوير أربعة تقاطعات، وهي تقاطع الراشدية، وتقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر، وتقاطع شارع مراكش مع شارع المطار وتقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء، حيث ساهم مشروع تطوير شارع المطار في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وخفض زمن الانتظار وحل مشكلة الازدحامات الناتجة عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات، كما يأتي بعد افتتاح محور شارع طرابلس، الذي يربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، بطول قرابة 12 كيلومترا، وساهم افتتاحه في تخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية، وتحسين مداخل منطقتي الورقاء ومردف على طول شارع طرابلس، ورفع مستوى السلامة على طول المحور.

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