«سعود المعلا للأعمال الخيرية» تشيّد 130 مسكناً بـ85 مليون درهم

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

شيّدت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين العديد من المساكن العصرية لذوي الدخل المحدود خلال العام الماضي، كما شرعت في العام نفسه في إنشاء عدد من المساكن تحت مسمى (حي التسامح 2) ويضم 98 مسكناً، ومتوقع الانتهاء منه في مارس من العام 2022، كما شيدت (حي التسامح 1) والذي ضم 32 مسكناً وتم توزيعها على الأسر المحتاجة وفق شروط محددة، حيث بلغت تكلفة المشروعين اللذين يضمان 130 مسكناً 85 مليون درهم.

تصاميم

وأكد راشد الحمر مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المؤسسة تلقت 700 طلب من الأسر ذات الدخل المحدود للحصول على مساكن من (حي التسامح 2)، كما أن أبواب المؤسسة مشرعة لاستقبال كافة طلبات المواطنين من الذين تنطبق عليهم الشروط، مبيناً في الوقت ذاته أن التصاميم المعمارية للحيين السكنيين جاءت بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق والتي كانت تستخدم في المساكن التراثية، ولكن بطابع حديث ما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني في تناسق يميز الحيين السكنيين ويجعلهما من أجمل الأحياء السكنية في الإمارة.

وقال: تم تطبيق فكرة الوحدة المعمارية، إضافة إلى تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء مع مراعاة طبيعة الأسرة المواطنة لضمان تحقيق السعادة لمستحقي هذه المساكن، تلك السعادة التي أضحت نهجاً تنتهجه قيادتنا الرشيدة وأسلوب حياة لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم الدعم اللازم لكافة الطلبات المستوفية للشروط.

شروط

وأضاف راشد الحمر أن من شروط تسليم المساكن التي تشيدها المؤسسة أن يكون المستفيد من مواطني الإمارة، وأن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أشخاص، لأن المساكن التي صممتها إحدى الشركات الوطنية مكونة من طابقين وتحوي 5 غرف بكافة مرافقها، مبيناً أن المؤسسة سلمت من قبل الدفعة الأولى من الملاحق في (حي التسامح) التي تم تشييدها للمواطنين من المستفيدين الذين تم حصرهم، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لها مليوناً و750 ألف درهم وشملت كافة مناطق الإمارة، كما تم اعتماد الموافقة على إنشاء دفعة جديدة من طلبات المساعدات والخاصة بإنشاء وبناء الملاحق للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمكتملة منازلهم، وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة المساعدات، وذلك بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية.

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