إسرائيل تعتذر للإمارات عن ادعاءات كاذبة بشأن «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر» أن إسرائيل اعتذرت للإمارات عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر إلى دبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد 19 في إسرائيل.

وجاء في التدوينة التي نشرها المكتب الإعلامي: «يديعوت أحرونوت: إسرائيل تقدم اعتذاراً لدولة الإمارات عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر لدبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد 19 في إسرائيل».

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