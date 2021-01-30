رئيس مالطا والجروان يبحثان تعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم

المصدر: فاليتا - وام

استقبل الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في القصر الرئاسي بالعاصمة فاليتا.

وأطلع الجروان الرئيس المالطي على جهود المجلس في تعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم ومشروعات المجلس لمواجهة التطرف ودعم التعايش السلمي بين الشعوب.

وأعرب الجروان عن شكره للدكتور جورج فيلا على دعم بلاده الكبير للمجلس الذي يتخذ من جمهورية مالطا مقراً رئيسياً له.

من جانبه أشاد الرئيس المالطي بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام، مؤكداً دعم بلاده للمجلس وتوجهاته الرامية لتعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

كما استقبل رئيس البرلمان المالطي أنجلو فروجيا الجروان في مقر البرلمان بالعاصمة فاليتا، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

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