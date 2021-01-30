الشيخة فاطمة تعزي حرم خادم الحرمين الشريفين

المصدر: أبوظبي - وام

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيتي تعزية ومواساة إلى حرم خادم الحرمين الشريفين، الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين.. في وفاة المغفور لها الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، والمغفور لها والدة الأمير عبد العزيز بن خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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