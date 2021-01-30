محمد بن زايد: الإمارات ستواصل العمل مع شركائها في دعم المتأثرين بالأمراض

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات ستواصل العمل مع شركائها في تقديم الدعم للمتأثرين بالأمراض المدارية المهملة حول العالم، ويواجهون خطرها، وأضاف سموه: لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض، خاصة في المجتمعات الفقيرة.

ونشر سموه تدوينة و«فيديو» على حسابه الرسمي في «تويتر»، وجاء في التدوينة: «في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، نتذكر الذين يتأثرون بها حول العالم ويواجهون خطرها، ويحتاجون للدعم والمساعدة.. الإمارات ستواصل العمل مع شركائها في تقديم هذا الدعم.. لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض، خاصة في المجتمعات الفقيرة».

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