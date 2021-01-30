مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي يطلق برنامج «صوت الطفولة»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي برنامج «صوت الطفولة» الذي يتضمّن تنظيم 48 جلسة حوارية عن بُعد، ويناقش خلالها 144 ورقة علمية، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الطفل بشكل عام التي كفلها القانون، ومعالجة بعض الظواهر السلوكية في بيئة الطفل، وتنمية ثقافة وقدرات الأطفال في الجانبين التعليمي والاجتماعي، وذلك بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة وإشراف العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وقال العميد الدكتور محمد المر: إن إطلاق مجلس سفراء الأمان لبرنامج «صوت الطفولة» يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم المبادرات والبرامج لمختلف فئات المجتمع بما فيهم فئة الأطفال، والذين يشكلون أهمية بالغة، كون مرحلة النشء هي من أهم المراحل التي يتم فيها بناء الوعي بصورة صحيحة لإنشاء أجيال مُتسلحة بالمعرفة والعلوم والقيم والمبادئ والوعي الصحيح، وليصبحوا نافعين لمجتمعاتهم ووطنهم.

دعم وتواصل

وأكد العميد المر، أن برنامج «صوت الطفولة» يأتي برعاية ودعم من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الذي يوجه بشكل دائم ومستمر بأهمية التواصل مع المجتمع بكافة فئاته، لأن الاتصال مع المجتمع من الأولويات التي تؤمن شرطة دبي بها لتحقيق أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية، والمتمثلة في إسعاد المجتمع، و«مدينة آمنة»، والابتكار في القدرات المؤسسية.

من جانبها، قالت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان، إن المجلس صمم برنامج «صوت الطفولة» ليكون عبارة عن جلسات حوارية تنفذ عبر الاتصال المرئي «عن بُعد»، يعقدها سفراء الأمان بمشاركة الأطفال الموهوبين، لنقل خبراتهم وتجاربهم لأقرانهم من الأطفال، وتستعرض وتناقش هذه الجلسات حقوق الطفل والظواهر والسلوكيات المختلفة التي قد تؤثر عليه.

وأكدت أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تعريف الأطفال بجهود شرطة دبي ومبادراتها المتنوعة في مجال حماية الطفل، ورفع مستوى الوعي لديهم للحد من المظاهر والسلوكيات الخاطئة، مبيناً أن البرنامج يستهدف أطفال مبادرة «سفراء الأمان»، وطلبة المدارس الحكومية والخاصة من كافة الجنسيات، ويناقش محاور رئيسية مثل الابتزاز الإلكتروني والتنمر والعنف والانتحار والمخدرات والاعتداء اللفظي والجسدي، وغيرها من المواضيع المرتبطة بهذه السلوكيات، منوهة إلى أن اللغات المستخدمة في البرنامج هي اللغة العربية والإنجليزية، وتُخصص الجلسات لمن هم من عمر السابعة وحتى السابعة عشرة.

48 جلسة

وأوضحت البلوشي، أن الجلسات الحوارية تعقد كل يوم اثنين باللغتين العربية والانجليزية، حيث تم الإعداد لـ 48 جلسة عن بُعد تناقش 144 ورقة علمية منها حقوق الطفل الأساسية، وكيفية التعامل مع الظواهر السلوكية، وحقوق الطفل النفسية والجسدية، والعودة الآمنة للمدارس، ونعمة الأمن الاجتماعي، وحماية حقوق الأطفال من أصحاب الهمم، وحماية الطفل من العنف الأسري، والتعليم الذكي وأثره على الصحة، وريادة الأعمال للأطفال، والطفل والإعلام، ومبادرة أمن المدارس، ومبادرة مدارس حماية، والتعليم عن بعد، وكوفيد 19 والرعاية الصحية للأطفال، ومبادرات الإمارات الإنسانية.

من جانبه، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف نائب رئيس مجلس سفراء الأمان: إنه تم عقد 3 جلسات عن بُعد، حيث ناقشت الجلسة الأولى محور «الوقاية من التنمر في المدارس» بهدف تعريف الأطفال بمدى خطورة ظاهرة التنمر وتأثيرها، وحضرها 663 مشاركاً، وقدمتها مزنة العامري، طالبة وشاعرة وفارسة ومقدمة برامج تلفزيونية، وعضو في البرلمان الإماراتي للطفل، وسفيرة لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، مستضيفة الدكتور عبدالعزيز الحمادي من هيئة تنمية المجتمع.

ولفت إلى أن الجلسة الثانية ناقشت محور «حقوق الطفل» بهدف تعريف الأطفال بمكانة ودور دولة الإمارات العربية المتحدة والشوط الذي قطعته في مجال حقوق الطفل، وحضرها أكثر 220 مشاركاً، وقدمتها ميرا سليمان الحمادي، طالبة وسفيرة الأمان في شرطة دبي، واستضافت فيها توني لايفرد، عضو منظمة الأمم المتحدة للطفولة «UNICEF».

كما وناقشت الجلسة الثالثة محور «مكافحة المخدرات» والهادفة إلى توعية الأطفال بأهمية بمخاطر السموم المخدرة، وحضرها 553 مشاركاً، وقدمتها عهد سعيد اليليلي، طالبة وعضو وسفيرة الأمان بشرطة دبي، مستضيفة الدكتور وائل علي، من الجامعة الأمريكية في الإمارات.

شركاء

وأشار العقيد شرف إلى أن برنامج «صوت الطفولة» يحظى بشركاء فاعلين وهامين، وهم وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبرنامج شكراً لعطائك، ومجموعة «جيمس» التعليمية، وبرنامج حماية، والإعلام الأمني في شرطة دبي، ورعاة المبادرة من «سكي دبي»، وفوكس سينما، و«ماجيك بلانيت»، و«كدزانيا»، و«آي إم جي عالم من المغامرات»، و«شيكي مانكيز»، وأن البرنامج يسعى لمخرجات تتمثل في تهذيب سلوك الطفل، وتعزيز الثقة بالنفس، وتطوير المهارات الشخصية للطلبة، ونشر ثقافة حقوق الطفل، والخروج بتوصيات وملاحظات ومقترحات يتم جمعها من كافة الجلسات.

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