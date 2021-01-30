«مركز شرطة المدينة» برأس الخيمة يستقبل المتعاملين غداً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

يستقبل مركز شرطة المدينة الشامل الجديد المؤقت، المتعاملين غداً الأحد، والذي يأتي ضمن منظومة المراكز الشرطية الخدمية الحديثة والمتطورة، والذي يقع في منطقة حيوية على شارع الشيخ راشد بن سعيد، بجانب قسم المرور والدوريات ومدرسة رأس الخيمة الثانوية.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أن مركز شرطة المدينة الجديد في الإمارة يهدف إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات الذكية والمبتكرة لأفراد الجمهور. ويأتي تدشين المركز تجريبياً ضمن استراتيجية شرطة رأس الخيمة، لخلق قنوات تواصل جديدة مع أفراد المجتمع في مختلف المناطق السكنية، ورصد احتياجات أفراد المجتمع، وتقديم مختلف الخدمات الجنائية والمرورية على مدار الساعة، ما يساهم ذلك في تطوير العمل الأمني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز