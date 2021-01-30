500 ألف إلى مليون درهم غرامة استخدام وسائل تقنية لكشف معلومات سرية

المصدر: أبوظبي - وام

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها، أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp جريمة من يستخدم الشبكة المعلوماتية دون تصريح لكشف معلومات سرية، حصل عليها بمناسبة عمله أو بسببه. ونوهت النيابة العامة بأنه طبقاً للمادة 22 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي نصت على أنه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم، دون تصريح، أي شبكة معلوماتية، أو موقعاً إلكترونياً، أو وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بسببه. ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية، في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع كافة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

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