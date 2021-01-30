3.000.000 جرعة لقاح «كوفيد »19 أنجزتها الإمارات منذ بدء الحملة الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، أن عدد جرعات لقاح «كوفيد 19» التي تم تقديمها في الإمارات، منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح، تجاوز 3 ملايين جرعة، يأتي ذلك نتاج جهود القطاع الصحي ووعي مجتمع الإمارات بأهمية اللقاح، وأنه الطريق الأمثل لاحتواء جائحة «كوفيد 19» والمضي قدماً نحو التعافي، فيما أعلنت الوزارة، عن تقديم 137.956 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، أمس، 3.006.601 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 30.40 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

جهود حثيثة

وقال معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: إن الوصول إلى هذا العدد يعتبر إنجازاً تم الوصول إليه في زمن قياسي، ما يضع دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في توفير اللقاح لأفراد المجتمع.. موضحاً أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعزيمة والجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة بالدولة، التي تؤكد أن صحة المجتمع أولوية مستدامة في الخطط والبرامج الوطنية للوصول إلى مرحلة التعافي.

‎ وأشار معالي العويس إلى أن التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح «كوفيد 19» يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية من خلال توفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع من المواطنين والمقيمين، خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة وأبطال خط الدفاع الأول، في إطار خطة متكاملة تستهدف تقديم اللقاح لجميع سكان الدولة بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

‎ ولفت معاليه إلى أن الإقبال المتزايد من أفراد المجتمع الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح، يؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات، ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة، إضافة إلى ترسيخ ثقة المجتمع في قدرات دولة الإمارات على حماية صحته وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي، مؤكداً أهمية دور الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات، وتحصين المجتمع من أي سلالات متحورة لـ«كوفيد 19».

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