بلدية دبي: نصف مليون زيارة تفتيشية منذ مارس 2020

المصدر: دبي- البيان

نفذت بلدية دبي أكثر من نصف مليون زيارة تفتيشية منذ شهر مارس 2020، حيث عملت طواقم البلدية على مدار الساعة، وتم خلالها إغلاق وإنذار ومخالفة 6500 محل ومنشأة تجارية؛ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار «كوفيد 19»، وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر موقع «تويتر».

كما نشر الموقع فيديو لتصريحات الدكتورة نسيم محمد رفيع، مديرة إدارة الصحة والسلامة في البلدية، التي أكدت أن صحة وسلامة المجتمع أولوية، لافتة إلى أن لديهم أكثر من 420 كادراً تفتيشياً، فيما تم تدريب أكثر من 73 ألف مشرف صحي في المطاعم والمقاهي لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار «كوفيد 19».

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