خدمات علاجية ووقائية للإبل المشاركة بمهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خدماتها الوقائية والعلاجية لملاك الإبل ومربي الثروة الحيوانية المشاركين بفعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الظفرة.

وشاركت الهيئة بعيادة بيطرية متنقلة خاصة بأنشطة وفعاليات المهرجان تضمنت كادراً بيطرياً من الأطباء والفنيين البيطريين للتأكد من سلامة الإبل المشاركة، حيث استقبلت عيادة الهيئة منذ بداية المهرجان أكثر من 587 مراجعاً من مربي الثروة الحيوانية المشاركين بفعاليات المهرجان، وقدمت نحو 3735 من خدمات التحليل لعدد من الإبل المشاركة، إلى جانب تقديمها لخدمة تعريف وترقيم أكثر من 790 رأساً من الإبل، و261 رأساً من الضأن المشاركة في فعاليات المهرجان المختلفة بالإضافة إلى التعامل مع 7 حالات طارئة وتقديم الرعاية والعلاج لها.

كما قدمت الهيئة الخدمات البيطرية لأصحاب العزب والمربين المشاركين في المهرجان من فحوصات وتشخيص وتقييم الحيوانات المشاركة، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية، وتعريف وتسجيل الحيوانات، وخدمات رش الحيوانات بالمبيدات الحشرية لمكافحة الطفيليات الخارجية.

فعاليات

واستفاد المشاركون في فعاليات المهرجان من الخدمات المختلفة التي قدمتها الهيئة، إلى جانب التعرف على أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال إدارة العزب، والتي تتضمن إدارة صحة القطيع بتحصين المواشي ومكافحة الحشرات والطفيليات، والتعريف بأفضل ممارسات إطعام الحيوانات بالأعلاف المركزة خلال كافة مراحل نموها وإنتاجها، بالإضافة إلى إدارة التخلص الآمن من النفايات بما فيها الحيوانات النافقة، وتحديد أفضل وسائل وأوقات التلقيح وطرق اختيار السلالات التي تتناسب وأغراض التربية المختلفة.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على المشاركة في مثل هذه المهرجانات بهدف تعريف المربين على دور حملات التحصين التي تنفذها كل عام في تعزيز الأمن الحيوي بإمارة أبوظبي والحفاظ على صحة الحيوان من الأمراض والأوبئة المختلفة، مما يساهم في تحسين إنتاجية الحيوانات ووقايتها من الأمراض الوبائية المحتملة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز