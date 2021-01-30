«معاً ضد كوفيد 19» حملة صحية نظمتها «إصلاحية» الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية حملة صحية لنزلائها بعنوان «معاً ضد كوفيد 19»، بالتعاون مع مركز الأطباء العرب بالشارقة، وذلك بهدف تشجيع نزلاء المؤسسة على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس، من خلال محاضرات توعوية قدمتها لهم الدكتورة همس الشيخ من مركز الأطباء العرب.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» بهدف الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء، وتوفير بيئة آمنة وسليمة من خلال التقليل من فرص العدوى بالفيروس، وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من النزلاء الذين أكدوا حرصهم على اختيارهم التطعيم لحماية أنفسهم والمجتمع من الإصابة بالعدوى.

سلسلة

وأكد العميد أحمد عبد العزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، أن هذه الحملة جاءت ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام، والقيادة العامة بشرطة الشارقة بوجهٍ خاص، للحد من انتشار هذا الوباء، وتوفير السلامة، والأمان لنزلاء المؤسسة كونهم أمانة لدى المؤسسة، حيث يعد التطعيم الطريقة الأكثر أماناً التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على انتشار المرض، مؤكداً الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في المؤسسة العقابية والإصلاحية بما في ذلك استخدام الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي حتى من جانب الحاصلين على التطعيم.

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