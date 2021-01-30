«تعاونية الشارقة» تعتمد خطتها التسويقية للعام الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمدت تعاونية الشارقة استراتيجيتها وخططها للعام الجاري، متضمنة حزمة مبادرات وعروض ترويجية على منتجاتها، بما يتماشى مع أهدافها الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المتسوقين، وذلك من خلال العروض الدورية والحصرية، التي تشمل الخصومات المميزة على عددٍ كبيرٍ من السلع، وضمن العروض طرحت خصومات تصل إلى 70 % على مجموعة متنوعة من المنتجات.

وتشمل المنتجات الطازجة، الخضار والفواكه، الأجبان، المقبلات، الأسماك واللحوم، تستمر حتى 31 من يناير الجاري، على أن تقدم جملة من العروض والخصومات خلال الفترة القادمة.

اعتماد

وقال ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي: «يأتي اعتماد استراتيجية هذا العام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستكمالاً للنجاح الذي حققته تعاونية الشارقة في العام الماضي، رغم الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد».

وأضاف: نسعى إلى مواصلة تقديم أفضل الخدمات، وتحقيق الأهداف التي من أجلها انطلقت التعاونية، لتلبية احتياجات ومتطلبات المتسوقين، عبر العديد من المبادرات والعروض الحصرية التي تتم بشكل منتظم، فضلاً عن الأسعار التنافسية التي نتميز بها.

وأشاد الرئيس التنفيذي بالمتابعة الدائمة والدعم المستمر من قبل مجلس الإدارة، وحثه الدائم على ابتكار المبادرات، وتوفير الإمكانيات التي ترفع من جودة العمل، وتعزز قنوات التواصل مع المتسوقين، والتي تتضمن كافة أشكال التواصل المباشر والرقمي، مسخرين ما يتيحه الفضاء الإلكتروني من خيارات متعددة سواءً على وسائل التواصل الاجتماعي، أو فروع التعاونية الـ 37 المنتشرة في كل أنحاء إمارة الشارقة، لتقديم الخدمات وتيسيرها على الجمهور.

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