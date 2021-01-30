«كهرباء دبي» تدعم البنية التحتية لـ «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي 4.26 مليارات درهم لتزويد «إكسبو 2020 دبي» بالكهرباء والمياه ودعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض بأحدث الأنظمة الذكية، إضافة إلى تزويد إكسبو دبي بالطاقة النظيفة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وأكد معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة التزام الهيئة بتحقيق موضوعات إكسبو 2020 دبي في تعزيز الاستدامة والابتكار.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة التزام الهيئة بتحقيق موضوعات إكسبو 2020 دبي في تعزيز الاستدامة والابتكار وتعمل الهيئة مع مختلف الجهات الوطنية لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو في إمارة دبي.

وسيمد المجمّع مرافق المعرض بنحو 464 ميجاوات من الطاقة النظيفة فيما تعمل الهيئة على تأسيس شبكة ذكية هي الأولى من نوعها عالمياً توفر نظاماً كاملاً لإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها في منطقة المعرض.

وأنجزت الهيئة في رحلة استضافة إكسبو دبي عدداً من المشاريع العملاقة والإنجازات على أرض الواقع من بينها إنشاء ثلاث محطات تحويل رئيسية بقدرة 132/‏11 كيلوفولت مع خطوط كابلات جهد عالٍ 132 كيلوفولت بأطوال تصل إلى 45 كيلومتراً وتحمل أسماء الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي وهي: الفرص والتنقل والاستدامة وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 420 مليون درهم. هذا بالإضافة إلى مشاريع تمديد شبكات نقل مياه رئيسية بأقطار 600 و1200 ملم ومحطات ضخ وشبكات توزيع وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 515 مليون درهم وتهدف إلى رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية الإمدادات الكافية للمياه لتلبية النمو المتسارع على المياه.

في يوليو 2015 بدأ العمل في محطة «التنقل» جهد 132/‏11 كيلوفولت وبقدرة تحويلية 150 ميجافولت أمبير. ووصلت تكلفتها الإجمالية إلى أكثر من 173 مليون درهم تشمل نحو 80 مليون درهم لإنشاء المحطة ونحو 93 مليوناً و600 ألف درهم تكلفة الكابلات جهد 132 كيلوفولت.

وفي سبتمبر 2015 بدأ العمل في محطة «الاستدامة» جهد 132/‏11 كيلوفولت وبقدرة تحويلية 150 ميجافولت أمبير فتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 103 ملايين درهم؛ منها أكثر من 83 مليون درهم لإنشاء المحطة ونحو 20 مليون درهم تكلفة الكابلات جهد 132 كيلوفولت.

وفي سبتمبر 2015 بدأ العمل في محطة «الفرص» جهد 132/‏11 كيلوفولت وبقدرة تحويلية 150 ميجافولت أمبير فقد تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروع 142 مليون درهم؛ منها أكثر من 83 مليون درهم لإنشاء المحطة ونحو 59 مليوناً و700 ألف درهم تكلفة الكابلات جهد 132 كيلوفولت.

تعاون

وتعمل الهيئة على تطوير مشروع «الهيدروجين الأخضر» بالتعاون مع مكتب إكسبو دبي وشركة «سيمنس» الألمانية في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز الهيئة للبحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويضاف هذا المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النظيفة إلى جهود الهيئة في الابتكار والبحوث والتطوير في مجالات تخزين الطاقة إضافة إلى الاستدامة التي تعد أحد موضوعات إكسبو 2020 دبي. كما يدعم المشروع جهود الهيئة للإسهام في استضافة أحد أكثر المعارض استدامة في تاريخ إكسبو وسيسهم المشروع في تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات.

وفي إطار جهودها للمساهمة في جعل إكسبو دبي مستداماً تعمل الهيئة على تركيب 17 محطة من محطات «الشاحن الأخضر» لشحن السيارات الكهربائية في مكتب موقع إكسبو 2020 دبي وفي كل من جناح الفرص جناح الاستدامة وجناح التنقل لتوفير خدمة شحن السيارات الكهربائية لزوار المعرض.

مشروع المراقبة الذكية وأتمتة محطات توزيع الطاقة:

يهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية المتطورة لشبكات توزيع الكهرباء في إكسبو دبي تحت مظلة شبكات الطاقة الذكية من خلال التشغيل الآلي والمراقبة الذكية لمحطات توزيع الطاقة بشكل دقيق ولحظي على مدار الساعة. ويندرج تحت هذا المشروع نحو 250 محطة فرعية تم ربطها بمركز التحكم في عمليات التوزيع بما يضمن تعزيز سرعة الاستجابة لإعادة توصيل الخدمة ويساهم في تحسين العمليات التشغيلية وتعزيز الكفاءة والاعتمادية لشبكة توزيع الكهرباء في إكسبو دبي لتحقيق رفاهية وسعادة المتعاملين والزوار أثناء إقامة المعرض.

ومن خلال مبادرة «شمس دبي» يتم تزويد مباني إكسبو 2020 دبي بالطاقة عبر مصفوفات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تم تركيبها في موقع الحدث. وقد استلمت الهيئة أكثر من 25 طلب ربط بالشبكة حتى الآن في إكسبو 2020 دبي ومن المتوقع أن تتضاعف الطلبات مع قرب موعد انطلاق المعرض.

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