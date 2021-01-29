محمد بن زايد: الإمارات ستواصل العمل مع شركائها لدعم المتأثرين بالأمراض المدارية

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية و السلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض خاصة في المجتمعات الفقيرة.

وقال سموه في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة نتذكر الذين يتأثرون بها حول العالم ويواجهون خطرها، ويحتاجون للدعم والمساعدة، الإمارات ستواصل العمل مع شركائها في تقديم هذا الدعم، لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض خاصة في المجتمعات الفقيرة".

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