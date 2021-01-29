محمد بن راشد: الإمارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، استمرار الإمارات في تقديم الخير للعالم بأسره، معلناً عن إنجازات إنسانية جديدة من خلال مؤسسة نور دبي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أنجزنا عبر نور دبي علاج 18 مليون شخص من مرض التراخوما (وهو من الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى)، وتوزيع 87 مليون جرعة للوقاية منها، بالإضافة لإجراء 350 ألف عملية للمكفوفين، وتدريب 50 ألف مهني صحي. الإمارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير الإنسانية العالمية".

أنجزنا عبر نور دبي علاج ١٨ مليون شخص من مرض التراخوما (وهو من الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى) وتوزيع ٨٧ مليون جرعة للوقاية منها بالإضافة لاجراء ٣٥٠ ألف عملية للمكفوفين، وتدريب ٥٠ ألف مهني صحي .. الامارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير الانسانية العالمية .. #WorldNTDDay — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 29, 2021

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