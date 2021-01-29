بلدية عجمان تحصد تصنيف 5 نجوم لـ 5 من خدماتها

المصدر: عجمان - وام

حصدت «دائرة البلدية والتخطيط بعجمان» تصنيف خمس نجوم لخمس من خدماتها ضمن نظام النجوم للخدمات الحكومية المقدمة من دائرة عجمان الرقمية.

كانت الدائرة قد رشحت خمس خدمات للتقييم خلال المرحلة الثانية، وهي خدمة شهادة تحديد حدود أرض وشهادة لمن يهمه الأمر وشهادة تدقيق حدود أرض وخدمة تصديق عقد تجاري، إضافة إلى خدمة تجديد عقد سكني.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة قطعت شوطاً كبيراً في مضمار التحول الذكي، واستطاعت الوصول لمرحلة إسعاد المتعامل، وتقديم خدمات مثالية تصل للجميع في أي وقت وفي أي مكان خلال وقت قياسي.

وقال النعيمي: إن الدائرة تسعى وبتوجيهات من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، لتقديم أفضل الخدمات لكل فرد في المجتمع، مستندةً إلى كفاءات بشرية تواصل ساعات العمل وتدشن الأنظمة الذكية والخدمات الرائدة.

وأوضح أن الدائرة استحقت وبجدارة تصنيف خمس نجوم بعد اجتيازها جميع مراحل التدقيق، حيث أنجزت نظامي عمار وتصديق، واللذين يضمان جملة من الخدمات الميسرة، وأعرب عن فخره بالنتائج المتحققة والجهود التي بذلتها الكفاءات الطموحة في إدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة.

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